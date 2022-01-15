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Стала известна фамилия третьего участника Australian Open, которому аннулировали визу

Стала известна фамилия третьего участника Australian Open, которому аннулировали визу
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Филип Сердарушич, брат и тренер 246-й ракетки мира Хорватии Нино Сердарушича был депортирован из Австралии после аннулирования визы, сообщает Sportklub.rs.

Напомним, ранее чешской теннисистке Ренате Ворачковой аннулировали визу и депортировали из страны.

На данный момент первая ракетка мира, серб Новак Джокович, которому также аннулировали визу, ожидает заседания воскресного суда, где будут решать вопрос о его депортации.

14 января Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук. Состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение передать дело Новака в Федеральный суд Австралии. Начало онлайн-слушаний в федеральном суде Австралии запланировано на 2:00 мск.

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