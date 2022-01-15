Адвокат оценил шансы Джоковича выступить на Australian Open после аннулирования визы

Адвокат Джастин Квилл высказался о деле первой ракетке мира, сербского теннисистка Новака Джоковича.

«Мое довольно уверенное предположение состоит в том, что он получит временный судебный запрет». У Новака Джоковича есть шансы 60 на 40 на участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, несмотря на то, что его виза снова аннулирована», — приводятся слова адвоката в «твиттере» Sunrise.

14 января Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук. Состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение передать дело Новака в Федеральный суд Австралии. Начало онлайн-слушаний в федеральном суде Австралии запланировано на 2:00 мск.

Отрытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января соответственно.