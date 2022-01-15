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Свитолина поучаствовала в фотосессии с Монфисом перед Australian Open

Свитолина поучаствовала в фотосессии с Монфисом перед Australian Open
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Французский теннисист Гаэль Монфис принял участие в фотосессии перед Australian Open, который пройдёт с 17 по 30 января.

Некоторыми снимками Монфис поделился в своём «твиттере». На одном из них он изображён вместе со своей супругой — украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. На фотографии пара сидит на стульях, держа в руках теннисные ракетки и улыбаясь.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина поженились в 2021 году.

На следующей неделе оба спортсмена начнут выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В первом круге мужского одиночного разряда соперником Монфиса станет аргентинец Федерико Кория.

Соперницей Элины Свитолиной в первом круге женского одиночного разряда Australian Open станет француженка Фиона Ферро.

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