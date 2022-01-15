Netflix снимает документальный сериал о закулисье теннисного сезона — 2022

ATP, WTA и все четыре турнира «Большого шлема» подтвердили, что популярнейший стриминговый сервис Netflix занимается созданием документального сериала о теннисном сезоне — 2022.
Отмечается, что производством сериала занялась компания Box To Box Films, а исполнительным продюсером стал Джеймс Гэй-Рис, стоящий за сериалом «Formula 1. Драйв выживания».
Съёмочная группа компании уже находится в Австралии, где в данный момент разворачивается скандал с аннулированием визы 9-кратного чемпиона Australian Open серба Новака Джоковича.
«Мы рады продолжить расширение линейки наших спортивных программ с помощью этого закулисного документального сериала. Теннис любим во всём мире, турниры с высокими ставками проходят на разных континентах, а спортсмены приезжают на них из бесчисленных стран. Благодаря историческому сотрудничеству с четырьмя турнирами «Большого шлема» и турами сериал будет наполнен редкими кадрами и глубокими личными историями, которые обязательно привлекут внимание как давних поклонников, так и новую аудиторию», — говорится в заявлении вице-президента Netflix Брэндона Ригга.
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