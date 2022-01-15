«Я не такой гигант, как Новак». Хорватский тренер — о деталях аннулирования визы на АО

Филип Сердарушич, брат и тренер 246-й ракетки мира Хорватии Нино Сердарушича, рассказал о подробностях аннулирования своей австралийской визы.

«Я не был вакцинирован и в октябре перенёс коронавирус. Мой агент получил положительный результат, и обнаружение антител было отправлено в Теннисную ассоциацию Австралии. Я получил электронное письмо, зелёный свет для прибытия в страну. Это было примерно 10 декабря.

По прилёте в страну я показал на пункте проверки паспорт, а потом ко мне подошла дама из пограничной службы и спросила, привит ли я. Я сказал, что нет. Меня отвели в сторону и попросили собрать все документы. Женщина из пограничной службы сказала мне, что в таком случае мне придётся отправиться на карантин на 14 дней, и я ответил, что не прилетел бы в Австралию, если бы знал, что мне придётся отбывать его.

В день приезда Новака Джоковича, в 10 вечера, они пригласили меня прийти на беседу. Теннисная ассоциация Австралии прислала машину, чтобы забрать меня за час до четвертьфинального матча моего брата, я должен был в 17 часов появиться на встрече с ними.

Затем я отправился в отель в Мельбурне, пообщался с игроками, и у меня было два варианта: отправиться законным путём домой или повторно подать заявление на визу. Поскольку 99 процентов отказались получать визу вновь, то и я решил сделать так же. Я не такой гигант, как Новак, чтобы сражаться с ними.

Я просто хочу сказать, что, когда мы подавали заявление на визу, мы должны были выполнить определённые условия. Для Новака даже придумали отдельное исключение. Мы действовали по их правилам», — приводит слова Сердарушича Sportklub.rs.

На данный момент первая ракетка мира, серб Новак Джокович, которому также аннулировали визу, ожидает заседания воскресного суда, где будут решать вопрос о его депортации.

14 января Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук. Состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение передать дело Новака в Федеральный суд Австралии. Начало онлайн-слушаний в федеральном суде Австралии запланировано на 2:00 мск.