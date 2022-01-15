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Американка Кис разгромила соотечественницу Риске и стала победителем турнира в Аделаиде

Американка Кис разгромила соотечественницу Риске и стала победителем турнира в Аделаиде
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87-я ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Кис в финале второго турнира в австралийской Аделаиде обыграла соотечественницу Элисон Риске. Матч прошёл на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» и завершился в двух сетах со счётом 6:1, 6:2.

Аделаида-2 (ж). Финал
15 января 2022, суббота. 08:50 МСК
Элисон Риске
57
США
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Мэдисон Кис
87
США
Мэдисон Кис
М. Кис

Встреча завершилась за 1 час 6 минут. Кис выполнила 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки. На счету 57-го номера рейтинга Риске — 4 эйса, ни одной двойной ошибки, а также 4 брейка при 9 брейк-пойнтах.

На пути к финалу завершившегося турнира Кис обыграла Элину Свитолину, Терезу Мартинцову, Людмилу Самсонову и Кори Гауфф. Риске на Аделаиде-2 оказалась сильнее Магды Линетт, Ангелины Калининой, Мэдисон Бренгл и Тамары Зиданшек.

Призовой фонд турнира в этом году составил $ 239 477.

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