Американка Кис разгромила соотечественницу Риске и стала победителем турнира в Аделаиде

87-я ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Кис в финале второго турнира в австралийской Аделаиде обыграла соотечественницу Элисон Риске. Матч прошёл на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» и завершился в двух сетах со счётом 6:1, 6:2.

Встреча завершилась за 1 час 6 минут. Кис выполнила 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки. На счету 57-го номера рейтинга Риске — 4 эйса, ни одной двойной ошибки, а также 4 брейка при 9 брейк-пойнтах.

На пути к финалу завершившегося турнира Кис обыграла Элину Свитолину, Терезу Мартинцову, Людмилу Самсонову и Кори Гауфф. Риске на Аделаиде-2 оказалась сильнее Магды Линетт, Ангелины Калининой, Мэдисон Бренгл и Тамары Зиданшек.

Призовой фонд турнира в этом году составил $ 239 477.