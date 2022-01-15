Новака Джоковича перевели в специальный отель для мигрантов, где он пробудет до суда
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого в 9:30 по местному времени (1:30 мск).
Отметим, что Джоковича не поместили в отель для беженцев, в котором он находился, когда ему в первый раз аннулировали визу. Сейчас Новак проживает в отеле «Карлтон».
Публикация доступна в «твиттере» Ланы Мёрфи.
По информации журналистки Ланы Мёрфи, во время вынужденного переезда сербский теннисист выглядел спокойным. Он был одет в зелёный спортивный костюм. На входе его приветствовали журналисты и группа активистов-беженцев. В данном отеле для иммигрантов также содержатся ещё 33 просителя убежища.
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