Антиваксеры вышли на улицы Мельбурна. Они требуют допустить Джоковича до Australian Open

На улицах Сиднея и Мельбурна проходят протесты против вакцинации и депортации первой ракетки мира серба Новака Джоковича из Австралии, сообщает телеканал 9News.
Марш под названием «Против безумия Australian Open» идёт из парка принца Альфреда в Гайд-парк. Протестующие требуют допустить Джоковича до участия в турнире, отменить обязательную вакцинацию и «остановить медицинскую сегрегацию». При этом несколько сотен участников марша пришли на территорию проведения турнира и остановились у арены Рода Лэйвера.
Публикация доступна в «твиттере» 9NewsMelb.
Отметим, что Джокович успел провести несколько тренировок на кортах Открытого чемпионата Австралии до повторного аннулирования визы. Сегодня, 15 января, он был переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого в 9:30 по местному времени (1:30 мск).
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