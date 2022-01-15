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Антиваксеры вышли на улицы Мельбурна. Они требуют допустить Джоковича до Australian Open

Антиваксеры вышли на улицы Мельбурна. Они требуют допустить Джоковича до Australian Open
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На улицах Сиднея и Мельбурна проходят протесты против вакцинации и депортации первой ракетки мира серба Новака Джоковича из Австралии, сообщает телеканал 9News.

Марш под названием «Против безумия Australian Open» идёт из парка принца Альфреда в Гайд-парк. Протестующие требуют допустить Джоковича до участия в турнире, отменить обязательную вакцинацию и «остановить медицинскую сегрегацию». При этом несколько сотен участников марша пришли на территорию проведения турнира и остановились у арены Рода Лэйвера.

Публикация доступна в «твиттере» 9NewsMelb.

Отметим, что Джокович успел провести несколько тренировок на кортах Открытого чемпионата Австралии до повторного аннулирования визы. Сегодня, 15 января, он был переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого в 9:30 по местному времени (1:30 мск).

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