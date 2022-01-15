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Зверев эмоционально ответил на вопрос о влиянии скандала с визой на репутацию Джоковича

Зверев эмоционально ответил на вопрос о влиянии скандала с визой на репутацию Джоковича
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев эмоционально отреагировал на вопрос, повлияет ли скандал в Австралии на репутацию серба Новака Джоковича.

«Я понятия не имею, как фанаты относятся к этой ситуации. Но уверен, что в теннисе он до сих пор является одним из величайших игроков, потому что его достижения никуда не денутся. Он по-прежнему является победителем 20 турниров «Большого шлема». Он по-прежнему держит рекорд по количеству недель в роли первой ракетки мира. У него по-прежнему больше всего побед на «Мастерсах». Для меня он по-прежнему величайший игрок всех времён.

Очевидно, что вся эта ситуация плохо сказывается на всех, особенно на Новаке. Но не смейте из-за этого ставить под сомнение его наследие», — приводит слова Зверева Reuters.

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