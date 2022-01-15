Медведев: если Джокович и останется на Australian Open, мы можем увидеться лишь в финале

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции перед стартом Открытого чемпионата Австралии ответил на вопрос о возможной встрече с сербом Новаком Джоковичем.

«Даже если Новак останется в турнирной сетке Australian Open, я смогу с ним увидеться только в финале», — сказал Даниил.

Россиянин также высказался о нынешнем уровне «Большой тройки», в которую включают Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Они по-прежнему выигрывают турниры «Большого шлема» и остаются фаворитами на всех соревнованиях», — подчеркнул Медведев.

Сегодня, 15 января, Джокович был переведён в специальный отель в Мельбурне, где будет находиться до воскресного судебного заседания. Вчера Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук.