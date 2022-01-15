«Это неправильно!» Грег Руседски разобрал дело Новака Джоковича

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски прокомментировал скандал вокруг 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира серба Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию.

«Простые факты по делу Новака. Виза одобрена Австралией. Австралийский судья возобновил её действие в суде. Правительство хочет, чтобы Джокович уехал. Если бы виза Новака не была одобрена, ему бы никогда не разрешили сесть на рейс, идущий на Австралию. Объясните тогда, почему он получил визу? Это неправильно!» — написал Руседски в своём «твиттере».

Отметим, что Джокович успел провести несколько тренировок на кортах Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 15 января, он был переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого запланировано на 9:30 по местному времени (1:30 мск).