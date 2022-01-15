Карацев уверенно разобрался с Марреем и стал триумфатором турнира в Сиднее

20-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира категории ATP-500 в Сиднее (Австралия). Он обыграл бывшего первого номера мирового рейтинга, британца Энди Маррея в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.
Встреча проходила в «НЮУ Теннис-Центре» на «Кен Роузволл Арене» и завершилась за 1 час 32 минуты.
Карацев за два сета финального матча выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Маррея — 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного брейка при 5 брейк-пойнтах.
Карацев — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте, победитель четырёх турниров ATP (из них три — в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России.
Отметим, что титул турнира в Сиднее стал для Аслана третьим в карьере в одиночном разряде.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
- 15 января 2022
-
14:39
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
14:01
-
13:53
-
13:45
-
13:25
-
13:23
-
12:59
-
12:59
-
12:34
-
12:19
-
12:09
-
11:54
-
11:44
-
11:43
-
10:48
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:01
-
09:48
-
09:34
-
08:15
-
08:00
-
07:50
-
04:47
-
03:29
-
02:49
-
02:32
-
01:35
-
00:44
- 14 января 2022
-
22:31
-
22:13