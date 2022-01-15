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Карацев уверенно разобрался с Марреем и стал триумфатором турнира в Сиднее

Карацев уверенно разобрался с Марреем и стал триумфатором турнира в Сиднее
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20-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира категории ATP-500 в Сиднее (Австралия). Он обыграл бывшего первого номера мирового рейтинга, британца Энди Маррея в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Встреча проходила в «НЮУ Теннис-Центре» на «Кен Роузволл Арене» и завершилась за 1 час 32 минуты.

Карацев за два сета финального матча выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Маррея — 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного брейка при 5 брейк-пойнтах.

Карацев — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте, победитель четырёх турниров ATP (из них три — в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России.

Отметим, что титул турнира в Сиднее стал для Аслана третьим в карьере в одиночном разряде.

Сидней (м). Финал
15 января 2022, суббота. 12:10 МСК
Аслан Карацев
20
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Энди Маррей
135
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Первый российский титул в сезоне! Аслан Карацев одолел в Сиднее Железного человека Первый российский титул в сезоне! Аслан Карацев одолел в Сиднее Железного человека
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