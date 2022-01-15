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Коккинакис в сложнейшем финале обыграл Риндеркнеша, взяв 1-й одиночный титул ATP в карьере

Коккинакис в сложнейшем финале обыграл Риндеркнеша, взяв 1-й одиночный титул ATP в карьере
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145-я ракетка мира, австралийский теннисист Танаси Коккинакис стал победителем турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Он обыграл 58-го номера рейтинга, француза Артура Риндеркнеша в матче с двумя тай-брейками со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» и завершилась за 2 часа 38 минут.

Коккинакис за три сета финального матча выполнил 18 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Риндеркнеша — 14 подач навылет и ни одной двойной ошибки.

Отметим, что титул турнира в Аделаиде стал для Танаси Коккинакиса первым в карьере в одиночном разряде на взрослом уровне. Австралиец выходил в финал одиночного турнира ATP в 2017 году, но тогда потерпел поражение.

Аделаида-2 (м). Финал
15 января 2022, суббота. 10:40 МСК
Артур Риндеркнеш
58
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		6 5 3
6 6 		7 7 6
         
Танаси Коккинакис
145
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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