Коккинакис в сложнейшем финале обыграл Риндеркнеша, взяв 1-й одиночный титул ATP в карьере

145-я ракетка мира, австралийский теннисист Танаси Коккинакис стал победителем турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Он обыграл 58-го номера рейтинга, француза Артура Риндеркнеша в матче с двумя тай-брейками со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:3.
Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» и завершилась за 2 часа 38 минут.
Коккинакис за три сета финального матча выполнил 18 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Риндеркнеша — 14 подач навылет и ни одной двойной ошибки.
Отметим, что титул турнира в Аделаиде стал для Танаси Коккинакиса первым в карьере в одиночном разряде на взрослом уровне. Австралиец выходил в финал одиночного турнира ATP в 2017 году, но тогда потерпел поражение.
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