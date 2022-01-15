Наоми Осака впервые поделилась мнением о скандале с Новаком Джоковичем в Австралии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», японка Наоми Осака впервые высказалась о скандале вокруг 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию.
«Если честно, как по мне, в каком-то смысле неважно, что я думаю. Даже если скажу, что думаю, одни говорят одно, другие – другое. Я знаю, что мнение одного человека ничего не изменит, а только вызовет споры.
Думаю, что это досадная ситуация. Он такой выдающийся игрок, и будет немного печально, что впоследствии кто-то может запомнить его в таком свете. Но ещё я думаю, что ни от теннисистов, а от правительства зависит, как Австралия с этим разберётся.
Да, я знаю, каково это – оказаться в его ситуации, когда задают вопросы о человеке, видеть комментарии других игроков. Это не самое приятное. Просто стараешься сохранять позитивный настрой», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.
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