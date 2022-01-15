Евгений Кафельников оценил важность титула Аслана Карацева на турнире в Сиднее

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал завоевание первого титула в сезоне-2022 российским теннисистом Асланом Карацевым.

Напомним, Карацев стал победителем турнира категории ATP-500 в Сиднее (Австралия). Он обыграл бывшего первого номера мирового рейтинга, британца Энди Маррея в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

«Очень нужная победа для Аслана. В преддверии чемпионата Австралии, где ему нужно будет подтверждать полуфинал прошлогодний! Молодец», — написал Кафельников в своём «твиттере».

28-летний Карацев — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте, победитель четырёх турниров ATP (из них три — в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России.