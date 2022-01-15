Ник Кирьос: правительство Австралии сделало из Джоковича оружие массового поражения
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о скандале вокруг 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию.
«Хоук сказал, что Новак представляет угрозу для наших границ. Ах, нет, это не так. Как будто на данный момент он – оружие массового поражения. Он здесь, чтобы играть в теннис, он никому ничего не сделает.
Грубое обращение с людьми в Мельбурне имеет место быть в последние два года – это ужасно. Я могу понять гнев в адрес Новака за то, что он не вакцинировался и не получил медицинское освобождение, но если вы примете всё за чистую монету, то поймёте, что у Джоковича есть необходимые документы», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.
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