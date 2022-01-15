Аслан Карацев обратился к Энди Маррею после победы на турнире в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в Сиднее (Австралия). В финале он обыграл бывшую первую ракетку мира, британца Энди Маррея со счётом 6:3, 6:3.

«В первую очередь хочу поздравить Энди. Ты проделал огромные усилия, чтобы вернуться в теннис. На этой неделе ты играл невероятно. Я также хочу поздравить твою команду.

Спасибо и моей команде, мы делаем потрясающую работу. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Атмосфера в столь трудной ситуации была невероятной. Проводить турниры сейчас очень сложно, так что я всем благодарен», — приводит слова Карацева официальный сайт тура.

Титул турнира в Сиднее стал для Аслана третьим в карьере в одиночном разряде.