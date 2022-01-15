Аслан Карацев обратился к Энди Маррею после победы на турнире в Сиднее
Поделиться
Российский теннисист Аслан Карацев поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в Сиднее (Австралия). В финале он обыграл бывшую первую ракетку мира, британца Энди Маррея со счётом 6:3, 6:3.
«В первую очередь хочу поздравить Энди. Ты проделал огромные усилия, чтобы вернуться в теннис. На этой неделе ты играл невероятно. Я также хочу поздравить твою команду.
Спасибо и моей команде, мы делаем потрясающую работу. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Атмосфера в столь трудной ситуации была невероятной. Проводить турниры сейчас очень сложно, так что я всем благодарен», — приводит слова Карацева официальный сайт тура.
Титул турнира в Сиднее стал для Аслана третьим в карьере в одиночном разряде.
Комментарии
- 15 января 2022
-
14:39
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
14:01
-
13:53
-
13:45
-
13:25
-
13:23
-
12:59
-
12:59
-
12:34
-
12:19
-
12:09
-
11:54
-
11:44
-
11:43
-
10:48
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:01
-
09:48
-
09:34
-
08:15
-
08:00
-
07:50
-
04:47
-
03:29
-
02:49
-
02:32
-
01:35
-
00:44
- 14 января 2022
-
22:31
-
22:13
Партнерский контент