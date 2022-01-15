Аслан Карацев завоевал третий титул в карьере на уровне ATP

Российский теннисист Аслан Карацев завоевал третий титул в карьере на уровне ATP. Это произошло в финале турнира категории ATP-500 в Сиднее (Австралия), где Карацев обыграл бывшего первого номера мирового рейтинга, британца Энди Маррея в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Предыдущие два трофея Карацев выиграл в 2021 году. В марте Карацев стал победителем турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале соревнований он в двух сетах обыграл Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:3, 6:2.

Ближе к концу сезона-2021 россиянин выиграл турнир ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля», в финале которого он одолел хорвата Марина Чилича со счётом 6:2, 6:4.

Победа в Сиднее позволит Карацеву подняться на 15-ю строчку рейтинга ATP, что является высшим достижением Аслана на данный момент.