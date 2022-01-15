Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос раскритиковал игроков за равнодушие к Джоковичу, упомянув Надаля и Циципаса

Кирьос раскритиковал игроков за равнодушие к Джоковичу, упомянув Надаля и Циципаса
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал поведение других теннисистов в связи со скандалом вокруг 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию.

«На человеческом уровне Новак нуждается в поддержке со стороны других игроков. Циципас, я понимаю, у тебя есть свои взгляды на вакцинацию. Мы всегда можем рассчитывать на то, что Маррей скажет правильные вещи. Надаль – что угодно… Но, бро, где твоя поддержка этого парня? Как человек он наверняка чувствует себя совершенно отчуждённым от всего остального мира. Для людей опасно чувствовать, что весь мир против тебя, будто ты всё делаешь неправильно», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.

15 фактов, которые нужно знать о «деле Джоковича». В воскресенье его ждёт суд Австралии 15 фактов, которые нужно знать о «деле Джоковича». В воскресенье его ждёт суд Австралии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022