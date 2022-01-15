Кирьос раскритиковал игроков за равнодушие к Джоковичу, упомянув Надаля и Циципаса

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал поведение других теннисистов в связи со скандалом вокруг 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию.

«На человеческом уровне Новак нуждается в поддержке со стороны других игроков. Циципас, я понимаю, у тебя есть свои взгляды на вакцинацию. Мы всегда можем рассчитывать на то, что Маррей скажет правильные вещи. Надаль – что угодно… Но, бро, где твоя поддержка этого парня? Как человек он наверняка чувствует себя совершенно отчуждённым от всего остального мира. Для людей опасно чувствовать, что весь мир против тебя, будто ты всё делаешь неправильно», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.