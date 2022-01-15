Стефанос Циципас отказался отвечать на вопросы, связанные с Новаком Джоковичем
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Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас на пресс-конференции, посвящённой старту Australian Open – 2022, отказался отвечать на вопросы, связанные с повторным аннулированием австралийской визы 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
«Я здесь, чтобы говорить о теннисе, а не о Новаке. Пожалуйста, мы можем продолжить», — приводит слова Циципаса сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Отметим, что Джокович успел провести несколько тренировок на кортах Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 15 января, он был переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого запланировано на 9:30 по местному времени (1:30 мск).
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