Стефанос Циципас отказался отвечать на вопросы, связанные с Новаком Джоковичем

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас на пресс-конференции, посвящённой старту Australian Open – 2022, отказался отвечать на вопросы, связанные с повторным аннулированием австралийской визы 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Я здесь, чтобы говорить о теннисе, а не о Новаке. Пожалуйста, мы можем продолжить», — приводит слова Циципаса сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Отметим, что Джокович успел провести несколько тренировок на кортах Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 15 января, он был переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого запланировано на 9:30 по местному времени (1:30 мск).