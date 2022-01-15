Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Аслана Карацева на турнире в Сиднее
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Аслана Карацева в финале турнира категории ATP-250 в Сиднее (Австралия).
«Такая победа даёт уверенность в своих силах перед Australian Open. Карацев играл очень здорово и реально не дал Маррею возможности разыгрывать длинные розыгрыши мяча, в чём тот особенно силён. Аслан играл очень быстро, надёжно, рвал темп. Это был добротный, качественный и хороший теннис», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, 20-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира категории ATP-250 в Сиднее (Австралия). Он обыграл бывшего первого номера мирового рейтинга, британца Энди Маррея в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.
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