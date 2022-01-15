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Паула Бадоса — о финале в Сиднее: в таких встречах всё зависит от пары очков

Паула Бадоса — о финале в Сиднее: в таких встречах всё зависит от пары очков
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Испанская теннисистка Паула Бадоса, победившая в финале турнира WTA в Сиднее, прокомментировала качество своей игры против словачки Барборы Крейчиковой.

«Я очень довольна тем, как провела этот финал. Это были замечательная неделя и прекрасный финал. Исход сегодняшнего матча решили мелочи: один удачный удар, одна ошибка, одна подача. В таких встречах всё зависит от пары очков. Такое со мной уже было в Индиан-Уэллсе. Тем не менее я продолжаю играть на очень высоком уровне и биться до конца.

Здорово, что мы с Крейчиковой вошли в топ-100 в один и тот же год, а теперь мы находимся в топ-10 и можем встречаться друг с другом в больших финалах. Надеюсь, мы с Крейчиковой ещё не раз встретимся на корте, потому что играть против неё очень приятно.

Конечно, титул и теннис такого высокого уровня придаёт уверенности перед Australian Open, хотя сейчас я очень устала. Уже в понедельник мне предстоит сыграть в Мельбурне, так что уже сегодня вылечу туда. Постараюсь восстановиться и показать максимум своих возможностей. С нетерпением жду старта турнира», — сказала Бадоса в интервью пресс-службе WTA.

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