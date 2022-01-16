В Австралии начался суд по делу Новака Джоковича

В Австралии начался суд по делу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому грозит депортация.

14 января Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук. Состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение передать дело Новака в Федеральный суд Австралии.

Ранее сообщалось, что Дело первой ракетки мира, серба Новака Джоковича будет рассмотрено полным составом судей Федерального суда в Австралии. Совершать правосудие над первой ракеткой мира будут три судьи: Джеймс Оллсоп, Энтони Безанко и Дэвид О’Каллаган.

Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.