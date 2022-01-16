Стали известны соперницы Касаткиной, Рахимовой и Потаповой в парном разряде на АО

Стали известны соперницы российских теннисисток в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Australain Open. Женщины. Распределение российский теннисисток в парном разряде
Дзаламидзе/Рахимова (Россия) – Аояма/Шибахара (Япония)
Грачёва (Россия)/Калинина (Украина) – Кузьмова (Словакия)/Звонарёва (Россия)
Петерсон (Швеция)/Потапова (Россия) – Бегу (Румыния)/Стоянович (Сербия)
Блинкова (Россия)/Саснович (Белоруссия) – Кудерметова (Россия)/Мертенс (Бельгия)
Касаткина/Самсонова (Россия) – Коллинс/Крайчук (США)
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал турнира в Сиднее (Австралия). В полуфинале она проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе, посеянной под пятым номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.
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