Карацев и Ситак узнали соперников по первому кругу парного разряда Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка Australian Open в мужском парном разряде. Об этом сообщила пресс-служба турнира.



В основной сетке турнира выступят 64 пары. В том числе и российско-новозеландский дуэт Аслан Карацев/Артём Ситак. Им в соперники по первому кругу достался тандем Маркус Даниэл (Новая Зеландия) — Фредерик Нильсен (Дания).



Под первым номером в мужском парном разряде посеян хорватский дуэт Никола Мектич/Мате Павич. На предыдущем Australian Open они дошли до полуфинала.



Партнёр Аслана Карацева Артём Ситак родился в Оренбурге, но с 2011 года выступает под флагом Новой Зеландии.



Ранее Аслан Карацев ни разу не играл в парном разряде Australian Open.



В первом круге мужского одиночного разряда соперником Карацева станет испанец Хауме Мунар.

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