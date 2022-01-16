Карацев и Ситак узнали соперников по первому кругу парного разряда Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка Australian Open в мужском парном разряде. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
В основной сетке турнира выступят 64 пары. В том числе и российско-новозеландский дуэт Аслан Карацев/Артём Ситак. Им в соперники по первому кругу достался тандем Маркус Даниэл (Новая Зеландия) — Фредерик Нильсен (Дания).
Под первым номером в мужском парном разряде посеян хорватский дуэт Никола Мектич/Мате Павич. На предыдущем Australian Open они дошли до полуфинала.
Партнёр Аслана Карацева Артём Ситак родился в Оренбурге, но с 2011 года выступает под флагом Новой Зеландии.
Ранее Аслан Карацев ни разу не играл в парном разряде Australian Open.
В первом круге мужского одиночного разряда соперником Карацева станет испанец Хауме Мунар.
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