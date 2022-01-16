Матч Джоковича поставлен последним запуском на центральном корте в первый день AO

Пресс-служба Australian Open опубликовала расписание матчей первого соревновательного дня турнира, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.



Матч с участием действующего чемпиона турнира в мужском одиночном разряде, серба Новака Джоковича поставлен последним запуском на центральном корте. Ориентировочно он начнётся в 12:30 по московскому времени (20:30 по местному).



Соперником Джоковича по первому кругу станет серб Миомир Кецманович, занимающий 78-е место в мировом рейтинге.



Если Новаку Джоковичу не позволят сыграть на турнире, то его место и в матче первого круга, и в сетке займёт лаки-лузер.



В понедельник — первый соревновательный день — на Australian Open выступят и шесть представителей России. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов сыграет с американцем Денисом Кудлой, Аслан Карацев — с испанцем Хуаме Мунаром. В женском одиночном разряде Анастасия Потапова встретится с итальянкой Камилой Джорджи, Вероника Кудерметова — с американкой Клэр Лю, Екатерина Александрова — с американкой Бернардой Пера, Варвара Грачёва — с итальянкой Лючией Бронцетти.