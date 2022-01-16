Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч Джоковича поставлен последним запуском на центральном корте в первый день AO

Матч Джоковича поставлен последним запуском на центральном корте в первый день AO
Комментарии

Пресс-служба Australian Open опубликовала расписание матчей первого соревновательного дня турнира, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Матч с участием действующего чемпиона турнира в мужском одиночном разряде, серба Новака Джоковича поставлен последним запуском на центральном корте. Ориентировочно он начнётся в 12:30 по московскому времени (20:30 по местному).

Соперником Джоковича по первому кругу станет серб Миомир Кецманович, занимающий 78-е место в мировом рейтинге.

Если Новаку Джоковичу не позволят сыграть на турнире, то его место и в матче первого круга, и в сетке займёт лаки-лузер.

В понедельник — первый соревновательный день — на Australian Open выступят и шесть представителей России. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов сыграет с американцем Денисом Кудлой, Аслан Карацев — с испанцем Хуаме Мунаром. В женском одиночном разряде Анастасия Потапова встретится с итальянкой Камилой Джорджи, Вероника Кудерметова — с американкой Клэр Лю, Екатерина Александрова — с американкой Бернардой Пера, Варвара Грачёва — с итальянкой Лючией Бронцетти.

Идёт суд по делу Джоковича! Позволят ли Новаку сыграть на Australian Open? LIVE Идёт суд по делу Джоковича! Позволят ли Новаку сыграть на Australian Open? LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022