Стало известно имя теннисиста, который займёт место Джоковича в сетке Australian Open

Место первой ракетки мира, серба Новака Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии займёт лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо.

На данный момент он является 150-й ракеткой мира. Всего в мужской сетке Australian Open это уже 3-й лаки-лузер.

Напомним, ходатайство адвокатов Новака Джоковича было отклонено судом, серб проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован.

Дело Джоковича было рассмотрено полным составом судей Федерального суда в Австралии. Претензии к Новаку возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.

Отметим, что девятикратный чемпион Australian Open уже успел потренироваться на кортах турнира. Также он был посеян под первым номером и в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Первый соревновательный день на Открытом чемпионате Австралии назначен на завтра, 17 января.