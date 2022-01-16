Ник Кирьос одним эмодзи отреагировал на новость о депортации Новака Джоковича

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.

Кирьос оставил в своём «твиттере» одно эмодзи «facepalm» (лицо, наполовину закрытое ладонью), что означает чувство стыда и глубокого разочарования из-за чего-то глупого.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

Отметим, что ранее Кирьос осудил некоторых теннисистов за равнодушие к Джоковичу.