Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович может пропустить три Australian Open подряд

Новак Джокович может пропустить три Australian Open подряд
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович может три раза подряд не сыграть на Открытом чемпионате Австралии, 9-кратным победителем которого является, из-за скандала с визой.

По закону Джоковичу должны выписать трёхлетний бан на получение визы в Австралию, которую у него ранее аннулировали.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом сербу придётся оплатить все судебные издержки.

Джокович уже успел потренироваться на кортах Australian Open. Также он был посеян под первым номером и в первом круге должен был сыграть с соотечественником, Миомиром Кецмановичем.

Суд окончен! Новака Джоковича всё-таки депортируют и он не сыграет на Australian Open LIVE Суд окончен! Новака Джоковича всё-таки депортируют и он не сыграет на Australian Open LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022