Новак Джокович может пропустить три Australian Open подряд

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович может три раза подряд не сыграть на Открытом чемпионате Австралии, 9-кратным победителем которого является, из-за скандала с визой.

По закону Джоковичу должны выписать трёхлетний бан на получение визы в Австралию, которую у него ранее аннулировали.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом сербу придётся оплатить все судебные издержки.

Джокович уже успел потренироваться на кортах Australian Open. Также он был посеян под первым номером и в первом круге должен был сыграть с соотечественником, Миомиром Кецмановичем.