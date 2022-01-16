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Корне: Джокович всегда первым заступался за игроков. Но никто из нас не заступился за него

Корне: Джокович всегда первым заступался за игроков. Но никто из нас не заступился за него
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Французская теннисистка Ализе Корне эмоционально отреагировала на новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.

«Я слишком мало осведомлена, чтобы судить о ситуации. Что я знаю точно, так это то, что Новак всегда первым заступается за игроков. Но никто из нас не заступился за него. Будь сильным, Новак! И, люди… Пожалуйста, не называйте меня антиваксером, спасибо!» — написала Корне в своём «твиттере».

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

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