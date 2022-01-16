Поспишил назвал решение о депортации Джоковича из Австралии политическим

Канадский теннисист Вашек Поспишил, входящий вместе с сербом Новаком Джоковичем в основанный ими профсоюз игроков PTPA, прокомментировал новость о том, что Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.

«Новак никогда бы не поехал в Австралию, если бы правительство не дало бы ему на то разрешение (которое он действительно получил, отсюда и первоначальное решение судьи Келли). Он бы пропустил Открытый чемпионат Австралии и был бы дома со своей семьёй, и ничего бы этого не было.

Говоря об этом беспорядке… Во всё вмешалась политическая повестка дня, поскольку приближаются выборы, что не может быть более очевидным. Это не вина Новака. Он не пробирался тайком в страну и «не устанавливал свои правила», он был готов остаться дома», — написал Поспишил в своём «твиттере».