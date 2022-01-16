Шамиль Тарпищев: Джокович показал, что он великий. Вся ситуация смешная

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.

«Джокович достоин уважения за то, что он бился до конца, за своё право на профессию. В этих скандальных делах Новак показал, что он великий. Он заслуживает самого большого уважения. Спортивный мир нигде не показал, что он за или против Джоковича. Джокович сильнейший спортсмен, а все неспортивные дела останутся на совести властей Австралии.

Смешная ситуация, когда тебе дают право на участие, а потом отбирают. Это не делает никому части. Джоковича лишили самого значимого для него турнира в плане личных результатов. Он лучше всего играл на Australian Open. Это неправильно и нарушает спортивный принцип. Новак мог выиграть турнир и стать легендой на многие годы, выиграв Большой шлем, выйдя вперёд среди великой четвёрки.

Мне по-человечески жалко Новака, потому что человек не сделал ничего зазорного. Власти долго не могли определиться прав он или нет. Если они не имели решения и сомневались, то Джокович был прав. Решение было на волоске. Ситуация смешная. Я чисто на стороне Джоковича. Он молодец. Не перестаю им восхищаться», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.