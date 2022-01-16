ATP выступила с заявлением после депортации Джоковича из Австралии

Руководство ATP высказалось о депортации первой ракетки мира, серба Новака Джоковича из Австралии.
«Сегодняшнее решение оставить в силе отмену австралийской визы Новака Джоковича знаменует собой конец серии весьма прискорбных событий. В конечном счете, решения юридических властей по вопросам общественного здравоохранения должны соблюдаться. Нам потребуется больше времени, чтобы проанализировать факты и извлечь уроки из этой ситуации.
Независимо от того, что случилось, Новак — один из величайших чемпионов нашего вида спорта, и его отсутствие на Открытом чемпионате Австралии — потеря для игры. Мы знаем, какими бурными были последние дни для Новака и как сильно он хотел защитить свой титул в Мельбурне. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждем его возвращения на корт в ближайшее время.
ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию всем игрокам", — говорится в заявлении.
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