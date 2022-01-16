Ольховский — о Джоковиче: политическая мотивация, несвязанная со спортом. Пострадали все

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, россиянин Андрей Ольховский высказался о депортации первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии.

«Меня разочаровало решение. Если дали визу, Новак прилетел, то отменять это не должны были. Дальше была какая-то политическая мотивация, несвязанная со спортом. Это решение подвело и ослабило турнир, пострадали все. Вы в начале пускаете, потом высылаете… в начале тогда просто не пускайте. Изначально сама ситуация была спровоцирована австралийской стороной — не было жёстко определено: кто может играть, а кто нет. Пострадал Джокович, турнир, болельщики и репутация АО. Да, Медведев сейчас главный фаворит АО и по игре, и по рейтингу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.