Собкин: ситуация с Джоковичем неприятная и сложная. Но виноваты в этом все

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.

«Очень неприятная и сложная ситуация. Но виноваты здесь все: и Джокович, и нечёткость правил. Некрасивая история, которая отвлекает от тенниса. Понятно, что для большинства населения это гораздо интереснее, чем история про теннис. К сожалению, ситуация бросает негативную тень на вид спорта.

С другой стороны, конечно, это сумасшедшая реклама АО. Сейчас практически все в мире знают, что существует теннис и этот турнир. Но мне эта история не нравится — негативный пиар. У нас достаточно хороший вид спорта, который в негативном пиаре не нуждается», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.