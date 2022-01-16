Давыденко: Медведев — главный фаворит Australian Open в отсутствие Джоковича

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко считает, что российский теннисист Даниил Медведев будет фаворитом предстоящего Открытого чемпионата Австралии.

«Потеряет ли Australian Open без участия Джоковича? Жизнь продолжается, все остальные теннисисты приехали. Единственное, что нет первой ракетки мира, остальные на месте и продолжают играть. С отсутствием Джоковича появляется больше шансов у других спортсменов.

Сейчас набирает форму Надаль, чувствует, что у него может появиться шанс выиграть Australian Open. Предполагаю, что об этом думает и Медведев. Все, у кого появился шанс выиграть Австралию, будут рвать до конца. Медведев — второй в мире и считается фаворитом турнира. Будем надеяться, что мы увидим Даниила в финале», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.