Янчук: вины Джоковича по сути нет. Он, скорее, стал жертвой окружающих обстоятельств

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.
«Вины Джоковича в случившемся по сути нет. Формальная часть с визами напрямую его не касается, это делают люди, которые должны знать все детали. К сожалению, получились накладки, недоработки. Джокович, скорее, стал жертвой окружающих обстоятельств.
Мировой теннис здесь досадно проиграл: конкурентов стало меньше, встречи Зверева, Медведева с тем же Джоковичем украшают теннис. Жалко, что так вышло. Новак — ветеран, времени побить различные рекорды осталось мало. Время здесь работает не на него», — Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 16 января 2022
-
15:14
-
15:06
-
14:59
-
14:25
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:42
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:04
-
12:56
-
12:46
-
12:43
-
12:38
-
12:26
-
12:20
-
12:05
-
12:02
-
11:58
-
11:17
-
11:10
-
11:06
-
10:51
-
10:42
-
10:37
-
10:33
-
10:30
-
09:59
-
08:39
-
08:05
-
07:53
-
07:11
-
06:32