Янчук: вины Джоковича по сути нет. Он, скорее, стал жертвой окружающих обстоятельств

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.

«Вины Джоковича в случившемся по сути нет. Формальная часть с визами напрямую его не касается, это делают люди, которые должны знать все детали. К сожалению, получились накладки, недоработки. Джокович, скорее, стал жертвой окружающих обстоятельств.

Мировой теннис здесь досадно проиграл: конкурентов стало меньше, встречи Зверева, Медведева с тем же Джоковичем украшают теннис. Жалко, что так вышло. Новак — ветеран, времени побить различные рекорды осталось мало. Время здесь работает не на него», — Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.