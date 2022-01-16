Видео: последние шаги Новака Джоковича в Австралии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович вылетел из Мельбурна (Австралия). В 22:30 по местному времени (14:30 мск) рейсом авиакомпании Fly Emirates Джокович отправился в Дубай (ОАЭ).

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Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

Место 9-кратного чемпиона Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.