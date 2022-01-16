Рейс Джоковича из Мельбурна в Дубай во Flight Radar отслеживают 5 тысяч человек

Авиарейс, на котором первая ракетка мира, серб Новак Джокович вылетел из Мельбурна (Австралия) в Дубай (ОАЭ), в данный момент отслеживает около 5 тысяч человек. Таким образом, рейс авиакомпании Fly Emirates с номером ЕК409 является самым просматриваемым в мире на момент написания новости.
Самолёт с сербским теннисистом вылетел из Австралии в 22:30 по местному времени (14:30 мск).
Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.
Место первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии займёт лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.
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