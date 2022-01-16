В розыгрыше AO-2022 не будет ни одного победителя турнира за последние 12 лет

После депортации первой ракетки мира, серба Новака Джоковича из Австралии в сетке Открытого чемпионата Австралии 2022 года не осталось чемпионов турнира за последние 12 лет.

Помимо депортированного Джоковича, чемпионами австралийского «Шлема» за последние 12 лет становились швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка.

Последним и единственным теннисистом-чемпионом в сетке турнира в этом году останется 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль, выигравший в Мельбурне 13 лет назад, в 2009 году.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

Место 9-кратного чемпиона Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.