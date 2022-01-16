Елена Докич рассталась с бойфрендом после почти 19 лет отношений

Бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич тяжело переживает разрыв отношений со своим бойфрендом. Об этом она поведала в своём «инстаграме».

«После моей последней публикации было много разговоров и слухов, поэтому я хочу полностью разъяснить ситуацию. После почти 19 лет, прожитых вместе, Тин и я приняли решение расстаться.

Иногда подобное происходит, люди находят иные пути в жизни, и это всё делается к лучшему. Я прошу всех воздержаться от негативных комментариев, отсылке к вероисповеданию или национальности.

Я бы солгала, если бы сказала, что сейчас у меня в жизни всё прекрасно. Однако я прикладываю все силы, чтобы с наименьшими потерями выйти из этого кризиса. Я отдавала всю себя и боролась за наши отношения, но этого оказалось недостаточно на этот раз. Это тяжело, и временами я думаю о том, как просто встать с постели и сделать один шаг за другим.

Придётся заново учиться ходить, чтобы потом я смогла уже бегать, если говорить о любви и ощущении счастья. Но я по характеру боец. Мне хватало сил выходить из различных передряг. Надеюсь, я справлюсь со всеми этими напастями и теперь», — написала Докич в «инстаграме».