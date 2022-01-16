Президент Сербии: власти Австралии думают, что унизили Джоковича, но они унизили себя

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение австралийских властей аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Сегодня, 16 января, суд отклонил апелляцию сербского теннисиста, он не сыграет на Australian Open. Новак уже вылетел из Австралии и направился в Дубай.



Вучич сообщил, что уже пообщался с Джоковичем и призвал того быстрее вернуться на родину. Президент Сербии напомнил, что в стране всегда рады Новаку.



«Они думают, что унизили Джоковича этими действиями. Они в течение 10 дней издевались над лучшим теннисистом мира. Но они унизили себя. Джокович может вернуться в свою страну с высоко поднятой головой, смотря всем прямо в глаза», — цитирует Вучича The West Australian.

Новость по теме Видео: последние шаги Новака Джоковича в Австралии