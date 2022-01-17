Саснович вылетела в первом круге Australian Open

Белорусская теннисистка Александра Саснович в первом круге Australian Open встречалась с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Матч проходил в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 8» и продолжался 2 часа 27 минут. Чжэн Циньвэнь выиграла со счётом 3:6, 6:1, 6:7 (5:10).
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Ранее в первом круге AO россиянка Анастасия Потапова уступила итальянке Камиле Джорджи – 6:4, 6:0.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче первого круга Australian Open переиграла француженку Фиону Ферро – 6:1, 7:6 (7:4).
Представительница Казахстана Юлия Путинцева встречалась с французской теннисисткой Хармони Тан. Француженка победила со счётом 6:3, 6:3.
В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде выиграла представительница Японии Наоми Осака.
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