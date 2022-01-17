Александрова уступила сопернице из США Бернарде Пере в первом круге Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 15» состоялся матч первого круга престижного турнира Australian Open – 2022, в котором 27-летней представительнице России Екатерине Александровой (45-й номер рейтинга) противостояла 27-летняя американская спортсменка Бернарда Пера (105-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Перы со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут.

Александрова подала 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5, но при этом проиграла 5 геймов на своей подаче.

Во втором круге Australian Open – 2022 Пере будет противостоять победительница пары Ангелина Калинина (Украина, 49-й номер WTA) – Джессика Пегула (США, 21-й номер WTA).