Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова уступила сопернице из США Бернарде Пере в первом круге Australian Open

Александрова уступила сопернице из США Бернарде Пере в первом круге Australian Open
Комментарии

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 15» состоялся матч первого круга престижного турнира Australian Open – 2022, в котором 27-летней представительнице России Екатерине Александровой (45-й номер рейтинга) противостояла 27-летняя американская спортсменка Бернарда Пера (105-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Перы со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут.

Александрова подала 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5, но при этом проиграла 5 геймов на своей подаче.

Во втором круге Australian Open – 2022 Пере будет противостоять победительница пары Ангелина Калинина (Украина, 49-й номер WTA) – Джессика Пегула (США, 21-й номер WTA).

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 05:10 МСК
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022