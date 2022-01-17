Марта Костюк прошла во второй круг Australian Open
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 8» состоялся матч первого круга престижного турнира Australian Open – 2022, в котором 19-летней представительнице Украины Марте Костюк (66-й номер рейтинга) противостояла 19-летняя французская спортсменка Диан Парри (114-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Костюк в двух сетах со счётом 6:1, 7:6. Продолжительность игры составила 1 час 35 минут.
Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 05:55 МСК
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
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|3
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|6 2
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|7 7
Марта Костюк
М. Костюк
Во втором круге Australian Open – 2022 Костюк будет противостоять представительница Испании – Сара Соррибес-Тормо (35-й номер WTA).
Ранее Соррибес-Тормо обыграла представительницу Бельгии Кирстен Филиипкенс в первых двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
Встреча между Соррибес-Тормо и Костюк состоится 18 января в 3:00 по мск.
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