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Марта Костюк прошла во второй круг Australian Open

Марта Костюк прошла во второй круг Australian Open
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 8» состоялся матч первого круга престижного турнира Australian Open – 2022, в котором 19-летней представительнице Украины Марте Костюк (66-й номер рейтинга) противостояла 19-летняя французская спортсменка Диан Парри (114-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Костюк в двух сетах со счётом 6:1, 7:6. Продолжительность игры составила 1 час 35 минут.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 05:55 МСК
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 2  
6 		7 7  
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Во втором круге Australian Open – 2022 Костюк будет противостоять представительница Испании – Сара Соррибес-Тормо (35-й номер WTA).

Ранее Соррибес-Тормо обыграла представительницу Бельгии Кирстен Филиипкенс в первых двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Встреча между Соррибес-Тормо и Костюк состоится 18 января в 3:00 по мск.

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