Марта Костюк прошла во второй круг Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 8» состоялся матч первого круга престижного турнира Australian Open – 2022, в котором 19-летней представительнице Украины Марте Костюк (66-й номер рейтинга) противостояла 19-летняя французская спортсменка Диан Парри (114-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Костюк в двух сетах со счётом 6:1, 7:6. Продолжительность игры составила 1 час 35 минут.

Во втором круге Australian Open – 2022 Костюк будет противостоять представительница Испании – Сара Соррибес-Тормо (35-й номер WTA).



Ранее Соррибес-Тормо обыграла представительницу Бельгии Кирстен Филиипкенс в первых двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Встреча между Соррибес-Тормо и Костюк состоится 18 января в 3:00 по мск.