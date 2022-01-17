Тунисская теннисистка Онс Жабер снялась с Australian Open из-за травмы спины. 10-ю ракетку мира заменит румынская спортсменка Ирина Бара, сообщает в «Твиттере» журналистка Рим Аббулеил.
Ранее из-за проблем со спиной Жабер была вынуждена сняться с турнира в Сиднее по ходу четвертьфинального матча с эстонкой Анетт Контавейт.
Также с Australian Open снялся белорусский спортсмен Илья Ивашко. В первом круге турнира 47-ю ракетку мира заменит боснийский спортсмен Дамир Джумхур.
В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).
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