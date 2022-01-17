Ястремская отказалась от продолжения матча в первом круге Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Шоукорт 3» состоялся матч первого круга престижного турнира Australian Open – 2022, в котором 19-летней представительнице Украины Даяне Ястремской (144-й номер рейтинга) противостояла 31-летняя американская спортсменка Мэдисон Бренгл (54-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Бренгл из-за отказа украинки продолжать встречу. После первых двух сетов счёт был 1:1. Сначала Бренгл выиграла 6:1, а потом победа была за Ястремской (6:0). В третьем сете украинка проигрывала со счётом 5:0. Продолжительность игры составила 1 час 29 минут.



Во втором круге Australian Open – 2022 Бренгл будет противостоять представительница Японии – Наоми Осака (14-й номер WTA).