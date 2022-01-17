Варвара Грачёва проиграла 142-й ракетке мира на старте Australian Open

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте соревнований она проиграла представительнице Италии Лючии Бронцетти, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Грачёва ни разу не подала навылет, активно выиграла 24 очка и допустила 57 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 4 эйса, 7 виннеров и 28 неточностей.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Бронцетти поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, 1) — Леся Цуренко (Украина, Q). В рейтинге WTA Варвара занимает 78-ю строчку, Лючия — 142-ю.
Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
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