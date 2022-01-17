Министр внутренних дел Австралии подтвердила 3-летний бан на въезд в страну для Джоковича

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович получил трёхлетний запрет на въезд в страну. Ранее Джоковича, не пожелавшего прививаться, депортировали из Австралии. С 17 по 30 января в Мельбурне пройдёт Australian Open.

«Визу аннулировал министр иммиграции Хоук. Это было поддержано Федеральным судом, и, как результат, он (Джокович. — Прим. «Чемпионата») получил трёхлетний запрет на въезд в страну», — приводит слова Эндрюс Daily Mail, ссылаясь на Today Show.

Место Новака Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.