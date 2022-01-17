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Даниил Медведев опустился на 4-ю строчку в Чемпионской гонке ATP, Аслан Карацев — 7-й

Даниил Медведев опустился на 4-ю строчку в Чемпионской гонке ATP, Аслан Карацев — 7-й
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В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 17 января россиянин Даниил Медведев опустился на четвёртую строчку. На седьмую позицию поднялся его соотечественник Аслан Карацев. Лидерство сохранил испанец Роберто Баутиста-Агут.

Чемпионская гонка ATP. 17 января
1 (1). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 415.
2 (2). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 390.
3 (-). Танаси Коккинакис (Австралия) — 340.
4 (3). Даниил Медведев (Россия) — 295.
5 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 290.
6 (7). Даниэль Эванс (Великобритания) — 260.
7 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 250.
7 (-). Аслан Карацев (Россия) — 250.
9 (5). Гаэль Монфис (Франция) — 250.
10 (8). Максим Кресси (США) — 207.
11 (10). Карен Хачанов (Россия) — 195.

33 (26). Роман Сафиуллин (Россия) — 75.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».

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